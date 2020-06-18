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КГК говорит "Бабарико", а подразумевает "Газпром"

Задержание Виктора Бабарико не связано с президентской кампанией, заявил председатель Комитета госконтроля Иван Тертель.


 "Эти события между собой никак не связаны. Комитет государственного контроля действует в строгом соответствии с законодательством, а также выполняет обязательства Беларуси перед мировым сообществом по противодействию отмыванию денег, полученных незаконным путём", — передаёт БЕЛТА его слова.

Тертель прокомментировал слова Бабарико, что деньги, найденные у задержанных по этому делу, принадлежат ему. По словам главы КГК, задержанные дают показания, будто эти деньги были незаконно выведены из Беларуси через систему оффшоров, а потом распределены между участниками группы в соответствии с ранее оговоренными процентами.

Заявления Бабарико он назвал попыткой игры в благородство. 


"Мы, в свою очередь, знаем, что стоящие за его деятельностью кукловоды опасаются, что наши действия приведут к получению данных и подтверждению их причастности к этой противоправной деятельности. Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в "Газпроме", а, может быть, и выше", — заявил Тертель.

Виктора Бабарико и его сына Эдуарда задержали 18 июня. Состоялся их допрос в Комитете госконтроля. Позже председатель КГК сообщил, что претендента на пост президента Виктора Бабарико подозревают в организации противоправной деятельности.
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