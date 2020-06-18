«Выборы»: лидеры протеста нейтрализованы

Такое мнение «Белорусскому партизану» высказал политолог Сергей Марцелев.





- Задержание Виктора Бабарико и возможная изоляция его от общества подводит черту над дискуссией о судьбе избирательной кампании. Когда для Семьи стало очевидно, что первый этап, сбор подписей, уже проходит по иному сценарию, был взят курс на сворачивание кампании вообще. Грубо нарушая им же созданное законодательство, и так репрессивное и архаичное, архитекторы будущих выборов нейтрализовали всех возможных лидеров протеста. Будущий избирательный бюллетень в итоге вполне может похудеть до трёх фамилий "Дмитриев, Канопацкая, Лукашенко". Элегантно, с европейским гендерным шиком. От активной части общества ожидают страха, депрессии и апатии, как следствие - прекращение протестных выступлений. Из возможных вызовов для режима на свободе остался Цепкало, но его позиции слабы - он не готов организовывать массовые акции, хотя не отказывался быть участником. Скорее всего, версией "лайт" для этого конкурента будет не регистрация.





Это прямолинейная оценка фактов на поверхности. Возможно и Виктор Бабарико окажется вскоре на свободе, но развлечения на ниве белорусской политики прекратит.









Политолог отмечает продуманность выбранного для задержания момента: Виктор Бабарико уже сдал в Центризбирком в два раза больше подписей, чем нужно для регистрации кандидатом в президенты:





- Момент задержания выбран психологически верно - уже сдано в два раза больше подписей, чем необходимо для регистрации в качестве кандидата. Надо было нанести последний удар. Они это сделали. Протестный сегмент избирателей (он велик) лишается организационно- правовых возможностей, которые даёт этап агитации. Хотя юристы и твердят, что баллотироваться можно из-за решетки ЦИК опять может и проигнорировать законодательство, также, как в случае с не регистрацией инициативной группы Сергея Тихановского, сославшись на некую "правоприменительную практику".







