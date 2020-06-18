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Класковский: Кремль только потирает руки насчет задержания Бабарико?

Кому-то может показаться, что Лукашенко, громя Бабарико, наносит удар по коварным планам Москвы в Беларуси. На самом деле все не так.


Во-первых, не факт, что Бабарико действительно марионетка Москвы. Не исключено, что он там консультировался, но поход на выборы мог быть его внутренним решением.

Во-вторых, Москве в любом случае крайне выгоден тот погром, который чинят сейчас в стране белорусские власти. И Бабарико в этом контексте может рассматриваться как фигура, которой легко жертвуют.

Не похоже, что на этих выборах Кремль собирался сбрасывать Лукашенко. Но вот подтолкнуть к тому, чтобы тот наломал как можно больше дров, — это с превеликим удовольствием. Так что в Москве, вероятно, сейчас потирают руки, глядя, как кое-кто тут закусил удила.


Что Кремль будет иметь в сухом остатке? Представим себе поле после битвы, то есть после 9 августа, если белорусские власти продолжат в том же духе. Политическая площадка зачищена, каток прошелся по гражданскому обществу и остаткам независимых СМИ, возжаждавшие перемен — в глубокой фрустрации, перспективы налаживания отношений Минска с Западом осложнены. Может, западники и санкции введут. По крайней мере, денег давать не разгонятся.

А у белорусской экономики между тем из-за отсутствия привычного российского допинга и под давлением коронакризиса совсем подкосятся ноги. Реформы? Да вы смеетесь. Системных либералов окончательно ототрут силовики, отношение к «пузатым буржуям» станет еще жестче. Беларусь еще глубже погрузится в административно-командный совок. А эта модель автоматом привязывает синеокую республику к Москве.

Разве это не благодать для тех, кто держит в рукаве дорожные карты «углубления интеграции»?
Александр Класковский, Телеграм
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