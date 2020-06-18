Класковский: Кремль только потирает руки насчет задержания Бабарико?





Во-первых, не факт, что Бабарико действительно марионетка Москвы. Не исключено, что он там консультировался, но поход на выборы мог быть его внутренним решением.





Во-вторых, Москве в любом случае крайне выгоден тот погром, который чинят сейчас в стране белорусские власти. И Бабарико в этом контексте может рассматриваться как фигура, которой легко жертвуют.





Не похоже, что на этих выборах Кремль собирался сбрасывать Лукашенко. Но вот подтолкнуть к тому, чтобы тот наломал как можно больше дров, — это с превеликим удовольствием. Так что в Москве, вероятно, сейчас потирают руки, глядя, как кое-кто тут закусил удила.



