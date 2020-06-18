Сюрприз к приезду посланца Лаврова





Высказывались также предположения, что его примет сам Лукашенко. Но, похоже, вряд ли. Как стало известно, на день прибытия гостя из Москвы, в Минске намечено провести у президента совещание с банковскими структурами.





Над возможными результатами этой затеи снова остается лишь гадать. Однако, вряд ли стоит сомневаться, что и это, как и "похищение" оперативниками КГК экс-банкира с сыном, предназначены этакими сюрпризами для кремлевского гостя.





Некоторые московские наблюдатели и конспирологи склонны даже видеть нынешнюю роль Лаврова, аналогичную с давним приездом Примакова - учителя Лаврова, в Багдад к правителю Саддаму.









И чем тот визит закончился для правителя, тоже не все забыли, говорят они.



