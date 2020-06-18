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Качанова предлагала Дмитриеву работу?

Об этом рассказала сама Качанова. Лидер "Говори правду" объяснил эту информацию в своем Телеграм-канале.


- Наталья Качанова, на встрече с волонтерами в Барановичах сказала, что предлага мне работу. Вот, как это было.

Мы с Татьяной Короткевич встречались с Натальей Качановой, тогда главой Администрации Президента, в Новогрудке. Специально приехали, чтобы передать требования людей с форумов регионального развития, которые мы провели.
Качанова что-то сказала про должность во власти: мол, я бы мог показать себя в реальной работе. Но я ответил, что не вижу смысла идти на эту работу, так как, если голоса будут считать честно, буду депутатом в парламенте представлять свой Дзержинский округ.

А вообще, никаким обещаниям власти верить нельзя. Это как "по пятьсот", когда обещанного ждать приходится даже не три года, а все 10 лет и все равно не дождешься.
"Белорусский партизан"
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