Качанова предлагала Дмитриеву работу?





- Наталья Качанова, на встрече с волонтерами в Барановичах сказала, что предлага мне работу. Вот, как это было.





Мы с Татьяной Короткевич встречались с Натальей Качановой, тогда главой Администрации Президента, в Новогрудке. Специально приехали, чтобы передать требования людей с форумов регионального развития, которые мы провели.

Качанова что-то сказала про должность во власти: мол, я бы мог показать себя в реальной работе. Но я ответил, что не вижу смысла идти на эту работу, так как, если голоса будут считать честно, буду депутатом в парламенте представлять свой Дзержинский округ.





А вообще, никаким обещаниям власти верить нельзя. Это как "по пятьсот", когда обещанного ждать приходится даже не три года, а все 10 лет и все равно не дождешься.