Сопредседатель Белорусской христианской демократии Ольга Ковалькова призвала прийти на совместный пикет, который пройдет 18 июня в 18:00 возле Белгосфилармонии (проспект Независимости, 50) в Минске, чтобы выразить солидарность с задержанными: Сергеем Тихановским, Павлом Северинцем, Николаем Статкевичем и другими.











