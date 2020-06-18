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Пикет солидарности с Тихановским, Северинцем, Статкевичем, Бабарико. Стрим

18 июня в центре Минска, возле Белорусской государственной филармонии на проспекте Независимости, проводится совместный пикет представителей правоцентристской оппозиционной коалиции.

Пикет солидарности с Тихановским, Северинцем, Статкевичем, Бабарико. Стрим
Сопредседатель Белорусской христианской демократии Ольга Ковалькова призвала прийти на совместный пикет, который пройдет 18 июня в 18:00 возле Белгосфилармонии (проспект Независимости, 50) в Минске, чтобы выразить солидарность с задержанными: Сергеем Тихановским, Павлом Северинцем, Николаем Статкевичем и другими.

"Радио Свобода" ведет стрим:


Стрим телеканала "Белсат":
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