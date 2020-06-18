Пикет солидарности с Тихановским, Северинцем, Статкевичем, Бабарико. Стрим
18 июня в центре Минска, возле Белорусской государственной филармонии на проспекте Независимости, проводится совместный пикет представителей правоцентристской оппозиционной коалиции.
Сопредседатель Белорусской христианской демократии Ольга Ковалькова призвала прийти на совместный пикет, который пройдет 18 июня в 18:00 возле Белгосфилармонии (проспект Независимости, 50) в Минске, чтобы выразить солидарность с задержанными: Сергеем Тихановским, Павлом Северинцем, Николаем Статкевичем и другими.
"Радио Свобода" ведет стрим:
Стрим телеканала "Белсат":
18:17 18/06/2020
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