Виктор Бабарико и его сын Эдуард не выходят на связь с утра 18 июня. По данным СМИ, они доставлены в Департамент финансовых расследований для проведения следственных действий в рамках дела «Белгазпромбанка» и дают показания.





При этом к задержанным не пускают адвокатов. В КГК сослались на то, что у них якобы проходят «учения». В сети появилось видео, как адвокат Дмитрий Лаевский требует попасть в здание ДФР, но дверь заперта изнутри и никого туда не пускают.









«Я прочитала в СМИ о задержании Виктора и Эдуарда Бабарико, и то, что они дают объяснения без адвокатов. Меня как юриста удивила эта формулировка. Если задержанный говорит, что ему нужен адвокат, то любой допрос должен проходить исключительно с участием адвоката. Мы видим, что адвокаты пришли – то есть с ними заключены договоры об оказании юридической помощи. Значит они должны быть допущены. Почему дают (Виктор и Эдуард Бабарико – прим. belsat.eu) объяснения без адвокатов? Если они действительно дают объяснения, то им возможно что-то пообещали или они сами решили, что обойдутся без помощи адвоката.





Но препятствовать адвокату осуществлять свою деятельность, препятствовать посещению подозреваемых – это явное нарушение законодательства. Никаких оснований для этого в Уголовно-процессуальном кодексе не существует. Ссылки на некие «учения» явно противоречат УПК», – пояснила Тамара Сидоренко.





Юрист говорит, что нынешние действия правоохранительные органов напоминают события 2010-2011 годов, когда адвокатам в рамках дела о событиях Площади-2010 также массово мешали выполнять свои обязанности. Напомним, тогда Тамара Сидоренко была адвокатом кандидата в президенты Владимира Некляева.





«Тогда нас тоже не допускали к задержанным – якобы все кабинеты были заняты. Хотя это не повод для отказа. К сожалению, эта порочная, незаконная практика продолжается до сих пор», – говорит она.









Сидоренко напоминает, что сейчас не допускают адвоката и к подруге семье Бабарико, которая уже неделю находится в СИЗО КГБ. В этом случае ссылаются якобы на ситуацию с коронавирусом, что тоже абсолютно незаконно. «Даже если с точки зрения логики посмотреть: если там работают следователи, работают персонал – значит можно обеспечить безопасность и здоровье как з ержанному, так и его адвокату», – говорит она.





«У меня просто дух перехватывает от этих незаконных действий и этих объяснений. За нашу правоохранительную систему просто стыдно. Чувствуется бессилие и возмущение», – признается Тамара Сидоренко.



