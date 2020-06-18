



Об этом TUT.BY рассказал член штаба Виктора Бабарико, который присутствовал на мероприятии.





Встреча прошла утром в среду в городской библиотеке, сообщил наш собеседник. На мероприятие его пригласил председатель Барановичского горсовета депутатов Григорий Кособуцкий.





— Таким же образом на встречу пригласили членов инициативных групп Цепкало, Тихановской, Дмитриева и некоторых местных оппозиционеров старой закалки, — пояснил участник встречи.





Собралось около 30 человек. По мнению нашего собеседника, целью его было «посмотреть настроения». Перед началом встречи участников предупредили о запрете видео- и аудиозаписи.





— Я для себя выделил три посыла Кочановой. Во-первых, она четко дала понять, что круче, чем Александр Григорьевич, нет никого, и она за него будет стоять до последнего. Второй посыл: его поддерживает большинство, а у остальных нет шансов. Ей на это предложили прогуляться по городу и спросить у первых 10 человек, за кого они собираются голосовать. Она отказалась. Сказала, что это будет незаконный социологический опрос. Третий посыл — фальсификаций нет и никогда не было. С ней не согласились пару человек в зале, которые раньше наблюдали за тем, как проходят выборы.





Наталья Кочанова произвела на нашего собеседника впечатление «грамотного переговорщика»:





— Я удивился ее выдержке. Это был абсолютно не тот человек, которого мы видим по телевизору. Она показала себя очень грамотным переговорщиком. Она действительно профессионал. Тот человек, который в телевизоре кивает головой, ничего общего с реальной Кочановой не имеет.





Общение продолжалось полтора часа. За это время участники встречи в том числе обсудили и претендентов в кандидаты.





— Как мне показалось, к Бабарико она (Наталья Кочанова — TUT.BY) относится негативно. Слов каких-то определенных не было в его адрес, но сложилось такое впечатление. А Дмитриева похвалила.





Спросили у гостьи и о планах встретиться с «активом» в других городах Беларуси.





— Она улыбнулась и спросила: «А нужно?» Я так понимаю, что скорее всего нет. Думаю, им хватило Барановичей, чтобы понять настроения людей, — резюмировал Дмитрий.





Связаться с Григорием Кособуцким TUT.BY не удалось.





После встречи с членами инициативных групп Наталья Кочанова посетила городские предприятия: ОАО «Барановичхлебопродукт» и Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение, сообщает районная газета «Наш край».







