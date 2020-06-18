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"Говори правду" поддержала Бабарико и Тихановского и требует прекратить репрессии

Движение «Говори правду» направило в МИД, КГБ, Министерство информации и ЦИК требование «остановить преследования и давление на претендентов на президентский пост, членов их инициативных групп, их родственников и коллег, других граждан Беларуси, которые так или иначе участвуют в избирательном процессе».

Подписная кампания по выдвижению кандидатов в президенты «не имеет ничего общего с такими понятиями, как демократия и права человека».

- Кампания стала беспрецедентной по количеству запугиваний, публичных оскорблений, давления по месту работы и учебы, задержаний, арестов, штрафов, обысков и конфискаций в отношении людей, которые используют свои законные права на гражданское и политическое участие в жизни общества, свободу выбора и собраний, закреплённые Конституцией Республики Беларусь, - говорится в заявлении.

«Выборы, проводимые в условиях, когда правоохранительные органы превращаются в учреждения, которые карают граждан за политические убеждения, не только становятся причиной напряжения в белорусском обществе, но и вредят имиджу страны в международном масштабе. Сегодняшнее противостояние власти и общества может иметь чрезвычайно негативные последствия для нашего государства, - отмечает «Говори правду». - Мы считаем абсолютно неприемлемыми действия, которые сегодня совершаются в отношении кандидатов в президенты, членов их команд политических лидеров и активных граждан. Высказываем нашу солидарность с Сергеем Тихановским, Виктором Бабарико, Павлом Северинцем и всеми, кто попал под каток политических репрессий».
"Белорусский партизан"
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