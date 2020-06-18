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Задержание Бабарико: госконтроль прервал молчание

Председатель КГК Иван Тертель рассказал сегодня журналистам, что предъявляют экс-главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико.

Задержание Бабарико: госконтроль прервал молчание
Департамент финансовых расследований КГК в ходе расследования находящихся в производстве уголовных дел установил новые факты противоправной деятельности организованной группы, в состав которой входят бывшие и действующие сотрудники Белгазпромбанка. 

"В настоящее время ведется работа по ряду направлений, в том числе в отношении махинаций с векселями на сумму более $60 млн. В результате на зарубежные счета в подконтрольные структуры членами преступной группы выведены крупные суммы валюты. Кроме того, нами установлены отмывочные схемы, по которым осуществлялся вывод в иностранные банки больших сумм валюты на подконтрольные структуры", - проинформировал Иван Тертель. Одной из таких структур являлся латвийский ABLV-банк. 

"По данным наших латвийских коллег, за несколько лет только в интересах этого банка на его счета со счетов Белгазпромбанка было выведено свыше $430 млн", - отметил руководитель КГК. 

Он выразил особую благодарность правоохранительным органам Латвии, которые оперативно откликнулись на запросы, установили на счетах ABLV-банка деньги, принадлежащие действующим сотрудникам Белгазпромбанка, в том числе заместителю начальника юридического управления Шевчука. Он выполнял непосредственные указания Бабарико, открывал юридические лица в оффшорах и сопровождал их деятельность.

"Бабарико задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором и руководителем противоправной деятельности, пытался воздействовать на показания свидетелей, предпринимал попытки сокрытия следов совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов", - проинформировал Иван Тертель.

Напомним, что ранее "криминальные миллионы" оппонентам Лукашенко предъявлялись неоднократно, но ни разу не подтвердились в суде. 

Цитата - по агентству БЕЛТА
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