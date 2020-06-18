Госконтроль: Бабарико задержан

Потенциальный кандидат в президенты Виктора Бабарико задержан якобы как "руководитель противоправной деятельности", об этом заявил в эфире Беларусь 1 глава КГК Иван Тертель.





"Бабарико задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором противоправной деятельности, попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов", — сказал глава КГК.





При этом, по словам Тертеля, более $430 млн незаконно выведены со счета Белгазпромбанка в банк в Латвии за несколько лет. По его словам, этим банком являлся латвийский банк ABLV.





Заметим, что этот банк был ликвидирован властями Латвии ещё в 2018 году.





С учетом данного обстоятельства другие сказки от Госкотроля можно и не слушать.



