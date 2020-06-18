+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Где Бабарико?

Виктора Бабарико и его сына могли увезти из ДФР в неизвестном направлении.

Где Бабарико?
микроавтобус, на котором, возможно, в неизвестном направлении увезли Виктора и Эдуарда Бабарико, фото tut.by
Сегодня утром потенциальный кандидат в президенты Виктор Бабарико и его сын Эдуард Бабарико перестали выходить на связь. Штаб политика сообщил, что команда собрала 425 тысяч подписей. Утром Виктор Бабарико с сыном Эдуардом поехали сдавать очередную часть подписей и пропали.

Позже журналистам стало известно, что Виктор Бабарико и его сын Эдуард, возглавляющий предвыборный штаб отца, сегодня утром были доставлены в Департамент финансовых расследований КГК якобы для "допроса".

Адвокатов Виктора и Эдуарда Бабарико в здание не допустили со ссылкой на то, в здании проходят некие "учения".

Одновременно начался обыск в доме Виктора Бабарико в деревне Мочаны Логойского района. Подозрительные машины дежурят и возле дома его сына.

Около 15.00 от здания КГК уехали два микроавтобуса с тонированными стеклами. Не исключено, что в них находились Виктор и Эдуард Бабарико, сообщает tut.by.

Где сейчас находятся потенциальный кандидат в президенты и его сын и какой у них статус - неизвестно.

Глава КГК Иван Тертель в эфире телеканала «Беларусь-1» назвал Бабарико «непосредственным организатором противоправной деятельности».

— Бабарико задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором противоправной деятельности, пытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов, — заявил Тертель.

В чем криминал - если человек снимает деньги со своих счетов, непонятно?
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
БАБАРИКО ПРОПАЛ, ДОМА ОБЫСК. ЛУКАШЕНКО УБИРАЕТ...
Петр Рудковский
Пакуль не позна...
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXII. МАКС
Владимир Подгол
Очередь к гробу
Юрий Губаревич
Дэманстрацыя нязгоды
Павел Знавец
Як Беларусь павінна вярнуцца да канстытуцыйнай...
Никита Ванин
Государственные крепостные лица


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru