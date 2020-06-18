Где Бабарико?





Позже журналистам стало известно, что Виктор Бабарико и его сын Эдуард, возглавляющий предвыборный штаб отца, сегодня утром были доставлены в Департамент финансовых расследований КГК якобы для "допроса".





Адвокатов Виктора и Эдуарда Бабарико в здание не допустили со ссылкой на то, в здании проходят некие "учения".









Около 15.00 от здания КГК уехали два микроавтобуса с тонированными стеклами. Не исключено, что в них находились Виктор и Эдуард Бабарико, сообщает tut.by.





Где сейчас находятся потенциальный кандидат в президенты и его сын и какой у них статус - неизвестно.





Глава КГК Иван Тертель в эфире телеканала «Беларусь-1» назвал Бабарико «непосредственным организатором противоправной деятельности».