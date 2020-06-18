Где Бабарико?
Виктора Бабарико и его сына могли увезти из ДФР в неизвестном направлении.
микроавтобус, на котором, возможно, в неизвестном направлении увезли Виктора и Эдуарда Бабарико, фото tut.by
Сегодня утром потенциальный кандидат в президенты Виктор Бабарико и его сын Эдуард Бабарико перестали выходить на связь. Штаб политика сообщил, что команда собрала 425 тысяч подписей. Утром Виктор Бабарико с сыном Эдуардом поехали сдавать очередную часть подписей и пропали.
Позже журналистам стало известно, что Виктор Бабарико и его сын Эдуард, возглавляющий предвыборный штаб отца, сегодня утром были доставлены в Департамент финансовых расследований КГК якобы для "допроса".
Адвокатов Виктора и Эдуарда Бабарико в здание не допустили со ссылкой на то, в здании проходят некие "учения".
Одновременно начался обыск в доме Виктора Бабарико в деревне Мочаны Логойского района. Подозрительные машины дежурят и возле дома его сына.
Около 15.00 от здания КГК уехали два микроавтобуса с тонированными стеклами. Не исключено, что в них находились Виктор и Эдуард Бабарико, сообщает tut.by.
Где сейчас находятся потенциальный кандидат в президенты и его сын и какой у них статус - неизвестно.
Глава КГК Иван Тертель в эфире телеканала «Беларусь-1» назвал Бабарико «непосредственным организатором противоправной деятельности».
— Бабарико задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором противоправной деятельности, пытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов, — заявил Тертель.
В чем криминал - если человек снимает деньги со своих счетов, непонятно?
"Белорусский партизан"
16:41 18/06/2020
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