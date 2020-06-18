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Идет обыск в доме Эдуарда Бабарико, готовится — в его минской квартире

Идет обыск в доме Эдуарда Бабарико на Вяче, готовится — в его минской квартире. Об этом рассказала Александра Зверева, девушка сына и руководителя штаба потенциального кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико.


Девушка ожидает, что и ее саму задержат. И на всякий случай предупреждает: наличных денег, наркотиков и "золотых слитков" в квартире нет!

"Поступила информация, что в квартире Эдика, где мы живем вместе, готовится обыск.  Хочу обозначить: этот быск будет прохдить без присутствия владельца, а также без моего присутствия. Также хочу подчеркнуть, что мы с Эдиком не связаны никаким юридическим статусом, я никогда не заанимала руководящую должность и никаких доль в компании у меня нет. То есть в случае, если меня задержат, это будет сделано вопреки здравому смыслу", - заявила Александра Зверева и пообещала без адвоката ни на какие вопросы не отвечать.

18 июня стало известно о задержании Виктора и Эдуарда Бабарико. Их принудительно доставили в Департамент финансовых расследований КГК.
"Белорусский партизан"
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