



Девушка ожидает, что и ее саму задержат. И на всякий случай предупреждает: наличных денег, наркотиков и "золотых слитков" в квартире нет!





"Поступила информация, что в квартире Эдика, где мы живем вместе, готовится обыск. Хочу обозначить: этот быск будет прохдить без присутствия владельца, а также без моего присутствия. Также хочу подчеркнуть, что мы с Эдиком не связаны никаким юридическим статусом, я никогда не заанимала руководящую должность и никаких доль в компании у меня нет. То есть в случае, если меня задержат, это будет сделано вопреки здравому смыслу", - заявила Александра Зверева и пообещала без адвоката ни на какие вопросы не отвечать.





18 июня стало известно о задержании Виктора и Эдуарда Бабарико. Их принудительно доставили в Департамент финансовых расследований КГК.