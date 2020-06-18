Выяснилось, что у Татьяны Николаевны в квартире после описи имущества 15 июня 2020 года осталось постановление ДФР, в котором указано, что ее дочь, Светлана Купреева, подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК (уклонении от уплаты налогов), сопряженного с причинением ущерба на сумму не менее 8 950 222,89 рублей, то есть в эквиваленте почти 4 млн долларов США.





При этом арестованная в связи с участием в избирательной компании Светлана Купреева проживает с престарелой матерью, которой 81 год, в старой «хрущевке», которая принадлежит матери. Ценного имущества у семьи нет.





Напомним, Светлана Купреева не являлась сотрудником Белгазпромбанка и не работала ни в одной из фирм, в которых прошли обыски. Она была просто подругой семьи Виктора Бабарико и членом его инициативной группы.





16 июня 2020 года суд Московского района в закрытом судебном заседании рассмотрел и отклонил жалобы Светланы Купреевой и ее адвоката на задержание Светланы. Адвокат и его подзащитная настаивают на непричастности Светланы к каким-либо преступлениям и отсутствии оснований для задержания.





Жалоба защиты на меру пресечения в виде заключения под стражу ещё не была рассмотрена судом. Светлана продолжает находиться в СИЗО КГБ, обвинение ей не предъявлено.





Адвокату отказывают в посещении Светланы, ссылаясь на эпидемию, хотя в других следственных изоляторах адвокатам разрешено посещать подзащитных.





Поданная в Генеральную прокуратуру жалоба на недопуск адвоката к подзащитному остается без реакции со стороны прокурора.





В связи с совокупностью вопиющих нарушений и произвольностью задержания Светлана Купреева может быть признана политической заключенной.