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Официальная статистика от Минздрава: от COVID-19 умер 331 человек

Минздрав сообщил офицальные данные о распространении коронавируса в стране по состоянию на 18 июня


На 18 июня в Беларуси 56 657 случаев COVID-19 (+625 за сутки)

Умер 331 пациент (+7 за сутки).

Выздоровели и выписаны 34 023 пациента (+1288 за сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. 

Утверждается, что всего было проведено 800 435 тестов (+ 21 500 за сутки  - это абсолютный суточный рекорд с начала пандемии)
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