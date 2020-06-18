Официальная статистика от Минздрава: от COVID-19 умер 331 человек
Минздрав сообщил офицальные данные о распространении коронавируса в стране по состоянию на 18 июня
На 18 июня в Беларуси 56 657 случаев COVID-19 (+625 за сутки)
Умер 331 пациент (+7 за сутки).
Выздоровели и выписаны 34 023 пациента (+1288 за сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Утверждается, что всего было проведено 800 435 тестов (+ 21 500 за сутки - это абсолютный суточный рекорд с начала пандемии)
14:18 18/06/2020
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