Послов ЕС экстренно вызывают в МИД
Всех послов ЕС сегодня вечером вызывают в МИД Беларуси.
Послов стран ЕС в Минске экстренно вызывают в МИД Беларуси. Аудиенция назначена на 18:30.
Об этом сообщают белорусские телеграм-каналы
Другие подробности на данный момент неизвестны.
Напомним, сегодня в Минске был задержан самый популярный альтернативный Лукашенко потенциальный кандидат в президенты Виктор Бабарико и его сын Эдуард, который является руководителем его предвыборного штаба.
Вероятно, МИД попытается послам предложить какую-то аргументированную версию происходящего.
"Белорусский партизан"
14:01 18/06/2020
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