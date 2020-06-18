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Послов ЕС экстренно вызывают в МИД

Всех послов ЕС сегодня вечером вызывают в МИД Беларуси.


Послов стран ЕС в Минске экстренно вызывают в МИД Беларуси. Аудиенция назначена на 18:30.

Об этом сообщают белорусские телеграм-каналы

Другие подробности на данный момент неизвестны.


Вероятно, МИД попытается послам предложить какую-то аргументированную версию происходящего. 
"Белорусский партизан"
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