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Предвыборное прозрение: Лукашенко заявляет, что не нужно цепляться к людям по мелочам

Запреты и ограничения должны остаться только там, где они объективно необходимы, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании во Дворце Независимости.



По словам главы государства, на протяжении половины года над проектами Кодекса об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях работала межведомственная комиссия под руководством замглавы президентской администрации Ольги Чуприс.

Лукашенко считает, что после кодексов нужно будет обратить внимание на инструкции и подзаконные акты, которые есть в различных ведомствах, чтобы дебюрократизировать их.

"Запреты и ограничения должны остаться только там, где они объективно необходимы: если есть риск причинения вреда жизни и здоровью граждан, возникновения чрезвычайных ситуаций. Не нужно цепляться к людям по мелочам", - цитирует президента БелТА.

Не нужно мешать людям жить

На 26-м году своего правления Лукашенко вдруг прозрел и заявляет, например, не нужно наказывать штрафом "пожилую женщину, которая у дороги продает" ведро яблок и картофеля, которые вырастила на своем огороде.

"Лучше будет, если мы везде (хотя трудно сказать, где их только нет) организуем мини-рынки, поставим прилавки возле деревень или в людных местах. А в остальном - нам просто не нужно мешать людям жить и работать", - признал глава государства.

Это не прозрение. И эти речи уже запоздали. 26 лет он выстраивал в Беларуси нечто среднее между зоной и трудовым лагерем, обставляя красными флажками все и обкладывая штрафами за все. Поздно раскаиваться. Потому что никто не поверит. 
"Белорусский партизан"
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