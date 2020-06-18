В начале заседания Павел показал свою руку, на которой были заметны порезы.

"Я порезал руку в знак протеста. Меня держат в карцере 10 дней без вещей!",— пояснил политик.

Кроме этого, Северинец заявил ходатайство о ведении процесса по-белорусски, а также отвод судье и секретарю, ссылаясь на то, что независимого суда не существует и людей судят незаконно.

Суд удалился на перерыв для принятия решения.

После перерыва судья вынес постановление о том, что не находит оснований для отвода суда. А ходатайство о ведении процесса по-белорусски удовлетворено.





Павел Северинец заявил еще одно ходатайство: просит его освободить, так как условия содержания являются нечеловеческими.





"Могу отвечать на вопросы, если буду на свободе", — сказал Павел Северинец.





"Вы удерживаетесь по другому делу", — отказал судья.





Суд зачитывает протокол: 30 мая в 13 часов возле Комаровского рынка в Минске Северинец принял участие в митинге вне пикетов по сбору подписей, выкрикивал лозунги "Жыве Беларусь", "Уходи", "Свободу Тихановскому", тем самым нарушил закон о массовых мероприятиях.





Кроме этого, 31 мая Северинец участвовал в подобном митинге в Витебске.





Своей вины Павел Северинец не признает. Он указывает на то, что все проходило в рамках пикетов по сбору подписей и об этом было договорённости с инициативными группами.





В Минске Павел договорился со Светланой Тихановской (выдвиженкой в кандидаты) о том, что будет там присутствовать. Был без соответствующей аппаратуры (громкоговорители и т.п.), имел только флаг на плечах.









В Витебске договорился, помимо Тихановской, с Владимиром Непомнящих и Ольгой Ковальковой (также выдвиженцами в кандидаты). У него была аппаратура,он законно выступал и давал выступать людям.





"На Дана Молл (торговый центр в Минске, возле которого прошел первый заметный пикет по сбору подписей за Александра Лукашенко — прим.) тоже были флаги и аппаратура. Почему их не наказывают? Почему я сижу в карцере ,без воды, без прогулок, без личных вещей? За что это? Мне дают сутки,сутки и сутки", — возмутился Павел Северинец.





Он подчеркнул условия своего содержания: лежать можно только с 22 до 6 часов, комната 2 на 3 метра, очень холодно. "Если вы сейчас признаете,что это законно,то значит,что уже никаких выборов нет".