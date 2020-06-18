"Держат в карцере 10 дней без вещей". Северинец на Окрестина в знак протеста вскрыл себе вены
(дополняется) В суде Фрунзенского района в 11.00 началось рассмотрение административного дела по статье 23.34 в отношении Павла Северинца.
Судебное заседание ведет судья А. Млечко. Проходит оно через Skype-конференцию, передает spring96.org
В начале заседания Павел показал свою руку, на которой были заметны порезы.
"Я порезал руку в знак протеста. Меня держат в карцере 10 дней без вещей!",— пояснил политик.
Кроме этого, Северинец заявил ходатайство о ведении процесса по-белорусски, а также отвод судье и секретарю, ссылаясь на то, что независимого суда не существует и людей судят незаконно.
Суд удалился на перерыв для принятия решения.
После перерыва судья вынес постановление о том, что не находит оснований для отвода суда. А ходатайство о ведении процесса по-белорусски удовлетворено.
Павел Северинец заявил еще одно ходатайство: просит его освободить, так как условия содержания являются нечеловеческими.
"Могу отвечать на вопросы, если буду на свободе", — сказал Павел Северинец.
"Вы удерживаетесь по другому делу", — отказал судья.
Суд зачитывает протокол: 30 мая в 13 часов возле Комаровского рынка в Минске Северинец принял участие в митинге вне пикетов по сбору подписей, выкрикивал лозунги "Жыве Беларусь", "Уходи", "Свободу Тихановскому", тем самым нарушил закон о массовых мероприятиях.
Кроме этого, 31 мая Северинец участвовал в подобном митинге в Витебске.
Своей вины Павел Северинец не признает. Он указывает на то, что все проходило в рамках пикетов по сбору подписей и об этом было договорённости с инициативными группами.
В Минске Павел договорился со Светланой Тихановской (выдвиженкой в кандидаты) о том, что будет там присутствовать. Был без соответствующей аппаратуры (громкоговорители и т.п.), имел только флаг на плечах.
В Витебске договорился, помимо Тихановской, с Владимиром Непомнящих и Ольгой Ковальковой (также выдвиженцами в кандидаты). У него была аппаратура,он законно выступал и давал выступать людям.
"На Дана Молл (торговый центр в Минске, возле которого прошел первый заметный пикет по сбору подписей за Александра Лукашенко — прим.) тоже были флаги и аппаратура. Почему их не наказывают? Почему я сижу в карцере ,без воды, без прогулок, без личных вещей? За что это? Мне дают сутки,сутки и сутки", — возмутился Павел Северинец.
Он подчеркнул условия своего содержания: лежать можно только с 22 до 6 часов, комната 2 на 3 метра, очень холодно. "Если вы сейчас признаете,что это законно,то значит,что уже никаких выборов нет".
Во время опроса Павел уточняет свои показания: за день до пикета в Минске, 29 мая, Сергея Тихановского задержали, и поэтому политик пришел, чтобы его поддержать.
"Я ходил вдоль очереди, люди благодарили. Что я нарушал,понятия не имею. Тоже самое делали [представители] БРСМ (прогосударственная молодежная организация — прим.), хвалили Лукашенко,бросались на [независимых] журналистов. Давайте их судить!
Я говорил, что в отношении Тихановского произошла провокация [вследствие чего его задержали]. Нужно быть солидарным. Я произносил "Ставьте подпись", "Свободу Тихановскому", "Жыве Беларусь" мог сказать пару раз".
"Говорили ли вы [лозунг] "Уходи"? — уточняет судья.
"Могло быть и "Уходи" Говорил в отношении Лукашенко. Он нарушил законодательство и не может принимать участие в выборах".
Также Северинец отметил, что 30 мая его никто не задерживал и никто не подходил предупредить [об ответственности в участии в несанкционированном массовом мероприятии]. Никого из сотрудников правоохранительных органов в форме он не видел.
"Присутствовать не легальном пикете и высказывать свое мнение — это законно, — отметил политик. — Давайте пару тысяч человек, которые там стояли, тоже засунем в карцер! 9 миллионов человек хочет,чтобы он ушел,сколько можно!"
31 мая в Витебске также пикеты были легальными, подчеркивает Павел.
"Были километровые очереди, люди хотели подписаться (за альтернативных кандидатов — прим.). За Лукашенко такой очереди нет. Ко мне подходили люди, я давал им высказаться в микрофон. Никто не призывал к насилию или революции. Я кричал "Жыве Беларусь", "Стоп таракан", "Свободу политузникам". Вы считаете, что политузники — это нормально? — спросил у судьи Северинец. — Вы тоже должны требовать свободу политическим узникам".
***Напомним, на Павла Северинца составили сразу несколько административных протоколов, по которым он будет находится в заключении минимум 75 суток.
Отбывшие административные аресты на Окрестина активисты заявляют о нечеловеческих условиях содержания и пытках в отношении "политических" со стороны администрации.
"Белорусский партизан"
11:59 18/06/2020
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