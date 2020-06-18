Виктор Бабарико в Бобруйске





Петр Петровский в Фейсбуке. «Понятно, что если Бабарико закрывают сейчас, то через месяц его ждет информационная смерть», - пишет в Фейсбуке.





Еще одним вопросом, по его словам, является реакция Москвы.





«Понятно, что Газпром хочет втянуть Кремль в этот процесс. Но, Кремль пока поступает мудро и не вмешивается в дело Бабарико. Это может быть связано с ожиданием переговоров 19 и 24 июня между руководителями МИД и президентами двух стран. Да и всероссийское голосование не следует замызгивать какими-то бабарикинскими перепалками.





А вот после будет идти агитация и закончится в России голосование. Понятно, что Газпром будет давить. Но Кремлю главное сохранять удаленность от конфликта. Если так и произойдет, то избирательная кампания войдет в конструктивное русло», - считает Петровский.





При этом он задается вопросом, пойдет ли власть на задержание Бабарико сейчас? И сам дает подсказку:





«…лучшим периодом задержания Бабарико можно назвать время до 2 июля. Идеальный - до 20 июня».









«Но для этого нужно реально проявить политическую волю, осознавая, что в противном случае Бабарико будет создавать иллюзию жертвы крывавого режима и шантажировать государство своими политическими действиями», - пишет Петровский.





Как уже сообщалось, сегодня утром Виктор Бабарико со своим сыном Эдуардом, руководителем его инициативной группы, пошел сдавать очередную порцию подписей избирателей в свою поддержку и перестал выходить на связь.



