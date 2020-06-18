+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Цепкало заявил о сборе 200 тысяч подписей

Экс-глава ПВТ Валерий Цепкало заявил о сборе 200 тысяч подписей.

Прямую трансляцию встречи в Молодечно вело «Радыё Свабода». Для регистрации кандидатом в президенты необходимо 100 тысяч подписей, передает tut.by

Валерий Цепкало 17 июня приехал на пикет по сбору подписей в Молодечно. Он заявил, что его инициативная группа уже собрала 200 тысяч подписей.

— Я не думаю, что мы все 200 тысяч сможем сдать, просто исходя из требований того, что надо успеть эти подписи аккумулировать, отвезти в штаб, там проверить и отнести в местную избирательную комиссию. У нас идет активно проверка, мы 150 тысяч уже проверили, уже те, не очень хорошие подписи, мы сами не будем подавать. Вы помните, что разные были погодные условия, в том числе шел дождь. Мы понимаем, что где-то там сборщики подписей могли и допустить ошибку, что-то могло быть размазано, где-то помарки, где-то активисты инициативной группы неправильно поняли, как собирать подписи, — заявил Цепкало.

По его словам, в целом он доволен, как прошел процесс.

— У нас была задача минимум: мы рассчитывали собрать от 120 до 150 тысяч. У нас была программа минимум и программа максимум с учетом отбраковки. На сегодняшний день мы выполнили программу максимум. Я думаю, что мы сможем дальше двигаться сейчас в политическом процессе. Будем иметь возможность представить свою программу, свое видение будущего, — отметил претендент.


Напомним, 100 тысяч подписей уже собрали Светлана Тихановская, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая. Около 350−400 тысяч подписей собрано за Виктора Бабарико, Александр Лукашенко рассказал, что собрал 1,5 млн подписей.

Последний день подачи подписей в избирательные комиссии — 19 июня. Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа.
Источник:
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXII. МАКС
Ольга Карач
ЧТО ТВОРЯТ "ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ДЕТИ" В БЕЛАРУСИ?
Владимир Подгол
Очередь к гробу
Юрий Губаревич
Дэманстрацыя нязгоды
Павел Знавец
Як Беларусь павінна вярнуцца да канстытуцыйнай...
Никита Ванин
Государственные крепостные лица
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее про предвыборную программу...


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru