+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Пост "СБ" о милицейской стрельбе возле пикетов проверят на экстремизм

Пост в Facebook на странице газеты "СБ. Беларусь сегодня", в котором сказано, что милиция в Беларуси может начать стрелять в воздух возле избирательных пикетов, проверят на экстремизм. Это следует из ответа, подготовленного Министерством информации, гражданам, которые жаловались на эту публикацию.



31 мая "СБ. Беларусь сегодня" опубликовала в своей ленте в ФБ пост "О перспективах майданов в Беларуси высказался политический аналитик Михаил Малаш". Это репост записи Михаила Малаша с фотографией людей, пришедших на избирательный пикет на Комаровском рынке в Минске, и резким комментарием: "Если милиция начнёт стрелять в воздух и подгонять автозаки, их количество сократится раз в 20. Останется сотни полторы отмороженных искателей приключений на жопу".

В ответе Министерства информации за подписью заместителя министра Павла Лёгкого говорится, что материал направлен в Республиканскую экспертную комиссию по оценке информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) в ней признаков проявления экстремизма. Там специалисты проведут соответствующую экспертизу.

Также подчёркивается, что комментарий не был опубликован в газете, а также в других СМИ, редакцией которых является учреждение Администрации президента "Издательский дом "Беларусь сегодня". Что же касается аккаунта в Facebook, то он не зарегистрирован как СМИ и не является средством массовой информации.
Еврорадио
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXII. МАКС
Ольга Карач
ЧТО ТВОРЯТ "ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ДЕТИ" В БЕЛАРУСИ?
Владимир Подгол
Очередь к гробу
Юрий Губаревич
Дэманстрацыя нязгоды
Павел Знавец
Як Беларусь павінна вярнуцца да канстытуцыйнай...
Никита Ванин
Государственные крепостные лица
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее про предвыборную программу...


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru