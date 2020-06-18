+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Генассамблея ООН выбрала новых непостоянных членов Совета Безопасности

Генассамблея ООН выбрала новых непостоянных членов Совета Безопасности. Ими стали Индия, Мексика, Ирландия и Норвегия, сообщается в Twitter ООН.





Эти страны будут работать в составе Совета Безопасности в 2021–2022 годы.

Помимо них Генассамблея должна была выбрать еще одного непостоянного члена. За место боролись Кения и Джибути, однако голосование явного победителя не выявило: ни одна из двух стран не смогла набрать необходимого количества голосов.

Чтобы заполнить вакантное место, Генассамблея проведет в четверг, 18 июня, второй тур голосования.

В состав Совета Безопасности ООН входят 15 членов: пять постоянных, имеющих право вето (Россия, США, Китай, Великобритания и Франция), и десять непостоянных, избираемых на два года по региональному принципу.

Вновь избранные страны в 2021 году сменят в Совете Безопасности Бельгию, Германию, Доминиканскую Республику, Индонезию и Южно-Африканскую Республику. Из других непостоянных членов на второй год в составе Совбеза останутся Вьетнам, Нигер, Сент-Винсент и Гренадины, а также Тунис и Эстония.
РБК
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXII. МАКС
Ольга Карач
ЧТО ТВОРЯТ "ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ДЕТИ" В БЕЛАРУСИ?
Владимир Подгол
Очередь к гробу
Юрий Губаревич
Дэманстрацыя нязгоды
Павел Знавец
Як Беларусь павінна вярнуцца да канстытуцыйнай...
Никита Ванин
Государственные крепостные лица
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее про предвыборную программу...


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru