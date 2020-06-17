+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Минэнерго о жалобе в ЦИК электросварщика с БелАЭС: он не может быть объективен

Гродненец подал жалобу в ЦИК о том, что сбор подписей за Лукашенко на атомной станции идет с нарушениями


Конфликт начался с того, что житель областного центра Сергей Никитин, работающий в 142-ом строительном управлении «Гроднопромстроя» подал жлобу в ЦИК, пишет tut.by. Он сообщил, что, по его мнению, сбор подписей за действующего президента идет с нарушением.

«Заступив на вахту на Белорусской АЭС 1 июня, я и мои коллеги были проинформированы о том, что администрация собирает подписи за выдвижение в кандидаты в президенты Александра Лукашенко. Все происходило в рабочее время, в подписных листах была распечатка с паспортными данными - оставалось только поставить подпись», - говорится в жалобе.

В ЦИК на жалобу пока официально не ответили, а вот в «Гроднопромстрое» пояснили, что на предприятии действительно есть инициативная группа по выдвижению в кандидаты в президенты Лукашенко, но ставить подписи никого не вынуждали.


Свой комментарий дали и в «Белэнерго» в официальном Telegram-аккаунте. Они подчеркнули, что Сергей Никитин не числится среди сотрудников АЭС в Островце, привлекался к работе на вахту, а потому может быть необъективен.

- Вряд ли Сергей Никитин может объективно оценивать ситуацию на стройплощадке станции. Сбор подписей за кандидатов в президенты Беларуси на БелАЭС осуществляется в установленном порядке, - утверждают в «Белэнерго».
Источник: kp.by
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXII. МАКС
Ольга Карач
ЧТО ТВОРЯТ "ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ДЕТИ" В БЕЛАРУСИ?
Владимир Подгол
Очередь к гробу
Юрий Губаревич
Дэманстрацыя нязгоды
Павел Знавец
Як Беларусь павінна вярнуцца да канстытуцыйнай...
Никита Ванин
Государственные крепостные лица
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее про предвыборную программу...


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru