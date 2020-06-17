Опрос не в пользу Лукашенко: белорусы доверяют ЕС больше, чем ЕАЭС

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в Беларуси проектом "Восточное соседство ЕС" в сотрудничестве с общественной организацией "АКТ".





Как сообщили Thinktanks.by представители проекта, опрос 2020 года показал, что:





У 84% белорусов сложился позитивный или нейтральный образ Европейского Союза (ЕС), а 12% придерживаются негативного мнения.





54% белорусов считают отношения с Европейским Союзом хорошими.





45% жителей Беларуси доверяют ЕС, это немного больше, чем Евразийскому экономическому союзу - (39%).





Примечательно, что на втором месте по степени доверия международным организациям - ООН. Ей доверяет 41% белорусов.





41% белорусов знает о поддержке ЕС, из них 52% считают ее эффективной.





Целью ежегодных опросов является изучение мнения и уровня осведомленности граждан в странах-партнерах ЕС о Евросоюзе и о сотрудничестве между ЕС и каждой из стран.





В 2020 году проект «Восточное соседство ЕС», финансируемый ЕС, провел опрос общественного мнения в шести странах Восточного партнерства: Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Республике Молдова и Украине.





Полевая часть исследования проводилась в период с февраля по март 2020 года (до кризиса, вызванного COVID-19) и была основана на личных интервью среди репрезентативной выборки из 1000 человек на страну. Эти исследования проводятся уже пятый год, начиная с 2016 года.





Результаты опроса в шести Восточных странах-партнерах представлены в отчетах по странам и в общем региональном обзоре.