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«Президент должен управлять не дольше, чем два срока». Бабарико пообещал вернуть Конституцию 1994 года

Потенциальный кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико рассказал польской газете Rzeczpospolita о первых фундаментальных решениях на посту главы государства.



Отвечая на вопрос журналиста, Бабарико заявил о необходимости конституционной реформы.

— Необходимо провести конституционную реформу и вернуться к Конституции 1994 года. Президент должен править не более двух сроков, а правители должны меняться, — рассказал политик. — Также не может быть власти одного человека, много органов должны управлять государством. Я не стал бы опираться на приказы, а на инициативы людей. Нужно нанять умных людей, которые скажут вам, что делать.
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