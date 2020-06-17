







Отвечая на вопрос журналиста, Бабарико заявил о необходимости конституционной реформы.





— Необходимо провести конституционную реформу и вернуться к Конституции 1994 года. Президент должен править не более двух сроков, а правители должны меняться, — рассказал политик. — Также не может быть власти одного человека, много органов должны управлять государством. Я не стал бы опираться на приказы, а на инициативы людей. Нужно нанять умных людей, которые скажут вам, что делать.