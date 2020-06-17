Арестован избирательный фонд Виктора Бабарико

Сегодня, 17 июня 2020 года, при попытке осуществления платежей за счет средств избирательного фонда, сотрудники АСБ «Беларусбанк» сообщили, что расчетный счет Виктора Бабарико, на котором находится сформированный избирательный фонд, заблокирован – арестованы расходные операции по счету.





Документы, подтверждающие арест либо наличие иных оснований для ограничения распоряжения средствами избирательного фонда, предоставлены не были.





В настоящее время на расчетном счете находятся денежные средства избирательного фонда в сумме более ста тысяч белорусских рублей.





Запрет на распоряжение данными средствами не позволяет в полной мере реализовать избирательные права. На неправомерность такого запрета будет обращено внимание уполномоченных государственных органов: будут подготовлены и поданы соответствующие жалобы, заявили в штабе потенциального кандидата в президенты страны.





Вместе с тем, там заверили, что арест средств избирательного фонда не отразится на текущей деятельности штаба.





В штабе и на пикетах по сбору подписей работают волонтеры, члены инициативных групп, не получающие какого-либо вознаграждения.





Все собранные подписи будут надлежащим образом верифицированы и представлены в соответствующие избирательные комиссии.