Ранее она жаловалась ему на катастрофическую ситуацию в промышленности и сельском хозяйстве, в медицине, экологии и на... китайцев. Сейчас женщина много говорит о президентских выборах.





Пугаева: "Скоро выборы и вы снова будете сажать людей в тюрьму?.. Да уже уступите место кому-нибудь. Неужели у нас уже такие тупые белорусы, что никого невозможно назначить президентом?! Как так получается?"





Слонимчанка говорит, что жизнь простых людей не улучшается, а с каждым годом становится все хуже и хуже. Нет правды и справедливости, возмущается она.





А еще женщина упоминает о росте цен, о закрытии в ее городе предприятий и о безработице, о недоверии к официальным цифрам по коронавирусу.







