Пенсионерка - Лукашенко: Скоро выборы и вы снова будете сажать людей в тюрьму?
Жительница Слонима Надежда Пугаева записала очередное видеообращение к Александру Лукашенко.
Ранее она жаловалась ему на катастрофическую ситуацию в промышленности и сельском хозяйстве, в медицине, экологии и на... китайцев. Сейчас женщина много говорит о президентских выборах.
Пугаева: "Скоро выборы и вы снова будете сажать людей в тюрьму?.. Да уже уступите место кому-нибудь. Неужели у нас уже такие тупые белорусы, что никого невозможно назначить президентом?! Как так получается?"
Слонимчанка говорит, что жизнь простых людей не улучшается, а с каждым годом становится все хуже и хуже. Нет правды и справедливости, возмущается она.
А еще женщина упоминает о росте цен, о закрытии в ее городе предприятий и о безработице, о недоверии к официальным цифрам по коронавирусу.
Источник: euroradio.fm
16:40 17/06/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение