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Пенсионерка - Лукашенко: Скоро выборы и вы снова будете сажать людей в тюрьму?

Жительница Слонима Надежда Пугаева записала очередное видеообращение к Александру Лукашенко.

Ранее она жаловалась ему на катастрофическую ситуацию в промышленности и сельском хозяйстве, в медицине, экологии и на... китайцев. Сейчас женщина много говорит о президентских выборах.

Пугаева: "Скоро выборы и вы снова будете сажать людей в тюрьму?.. Да уже уступите место кому-нибудь. Неужели у нас уже такие тупые белорусы, что никого невозможно назначить президентом?! Как так получается?"

Слонимчанка говорит, что жизнь простых людей не улучшается, а с каждым годом становится все хуже и хуже. Нет правды и справедливости, возмущается она. 

А еще женщина упоминает о росте цен, о закрытии в ее городе предприятий и о безработице, о недоверии к официальным цифрам по коронавирусу.
Источник: euroradio.fm
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