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Решился: Лукашенко все-таки поедет на парад в Москву

Александр Лукашенко принял приглашение присутствовать на параде Победы в Москве. Мероприятие состоится 24 июня.

Об этом РИА «Новости» сообщил посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.

Фото: Reuters

Получить официальный комментарий у пресс-секретаря президента Беларуси Наталья Эйсмонт не удалось.

Накануне Александр Лукашенко, рассуждая о том, как Россия справляется с коронавирусом и обсуждая предстоящий парад, сказал: «Ну поедем проведем». При этом не уточнил, поедет ли он сам на мероприятие.

Ранее пресс-секретарь президента России сообщал, что Лукашенко отправлено приглашение. Сам белорусский президент весной неоднократно высказывался о том, что хотел бы присутствовать 9 мая на параде в Москве.

Напомним, в Минобороны Беларуси заявили, что на параде планирует присутствовать глава ведомства Виктор Хренин. Также известно, что в парадном строю по Красной площади пройдут белорусские военнослужащие.


Традиционный парад 9 мая в России отменили из-за ситуации с коронавирусом. 16 апреля Владимир Путин перенес проведение парада к 75-летию Победы, который должен был пройти 9 мая. 26 мая президент России объявил о проведении парада в Москве 24 июня.

От проведения праздничного парада на 9 Мая из-за пандемии на территории постсоветских стран не отказались только Беларусь и Туркменистан.
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