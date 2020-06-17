Решился: Лукашенко все-таки поедет на парад в Москву

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Получить официальный комментарий у пресс-секретаря президента Беларуси Наталья Эйсмонт не удалось.





Накануне Александр Лукашенко, рассуждая о том, как Россия справляется с коронавирусом и обсуждая предстоящий парад, сказал: «Ну поедем проведем». При этом не уточнил, поедет ли он сам на мероприятие.





Ранее пресс-секретарь президента России сообщал, что Лукашенко отправлено приглашение. Сам белорусский президент весной неоднократно высказывался о том, что хотел бы присутствовать 9 мая на параде в Москве.





Напомним, в Минобороны Беларуси заявили, что на параде планирует присутствовать глава ведомства Виктор Хренин. Также известно, что в парадном строю по Красной площади пройдут белорусские военнослужащие.









Традиционный парад 9 мая в России отменили из-за ситуации с коронавирусом. 16 апреля Владимир Путин перенес проведение парада к 75-летию Победы, который должен был пройти 9 мая. 26 мая президент России объявил о проведении парада в Москве 24 июня.





От проведения праздничного парада на 9 Мая из-за пандемии на территории постсоветских стран не отказались только Беларусь и Туркменистан.