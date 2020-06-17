Об этом пишет правозащитный центр «Весна».





Мужчина представился Сергеем Никитиным и сказал, что работает вахтовым методом на Островецкой АЭС сварщиком. По его словам, на БелАЭС в рабочее время сотрудникам предлагали подписаться за выдвижение Александра Лукашенко. На подписных листах заранее напечатали на компьютере имена потенциальных подписантов – работников АЭС, – а также их паспортные данные (причем иногда старые, неактуальные). При этом графа, где указываются данные члена инициативной группы, собирающего подписи, осталась пустой.





Сергей Никитин. Фото: «Правозащитники за свободные выборы»





По словам Никитина, многие сотрудники АЭС отказались подписываться за действующего президента.





16 июня, когда Сергей Никитин вернулся в Гродно с вахты, он немедленно направил жалобу в ЦИК. Мужчина потребовал вынести Александру Лукашенко предупреждение или отказать ему в регистрации кандидатом в президенты за нарушение 61-й статьи Избирательного кодекса. А именно – за использование административного ресурса и за нарушения в оформлении подписных листов.





Ответить на обращение Никитина ЦИК должен в течение трех дней.





Источник: «Весна»



