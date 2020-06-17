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Работник БелАЭС пожаловался в ЦИК на Лукашенко и требует снять его с выборов

В Гродно во время очередного пикета по сбору подписей за выдвижение альтернативных кандидатов мужчина обратился к участнику кампании «Правозащитники за свободные выборы». И рассказал о нарушении избирательного законодательства.

Об этом пишет правозащитный центр «Весна».

Мужчина представился Сергеем Никитиным и сказал, что работает вахтовым методом на Островецкой АЭС сварщиком. По его словам, на БелАЭС в рабочее время сотрудникам предлагали подписаться за выдвижение Александра Лукашенко. На подписных листах заранее напечатали на компьютере имена потенциальных подписантов – работников АЭС, – а также их паспортные данные (причем иногда старые, неактуальные). При этом графа, где указываются данные члена инициативной группы, собирающего подписи, осталась пустой.

Сергей Никитин. Фото: «Правозащитники за свободные выборы»

По словам Никитина, многие сотрудники АЭС отказались подписываться за действующего президента.

16 июня, когда Сергей Никитин вернулся в Гродно с вахты, он немедленно направил жалобу в ЦИК. Мужчина потребовал вынести Александру Лукашенко предупреждение или отказать ему в регистрации кандидатом в президенты за нарушение 61-й статьи Избирательного кодекса. А именно – за использование административного ресурса и за нарушения в оформлении подписных листов.

Ответить на обращение Никитина ЦИК должен в течение трех дней.

Источник: «Весна»
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