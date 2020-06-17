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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

В ЕС обеспокоены действиями властей против претендентов в президенты Беларуси

Представительство ЕС в Беларуси выразило обеспокоенность действиями белорусских властей в отношении потенциальных кандидатов в президенты страны.


"По мере вступления Беларуси в президентскую избирательную кампанию 2020 года особенно важно, чтобы основные права и свободы были полностью соблюдены. Крайне важно, чтобы белорусские власти обеспечили обстановку, позволяющую провести конкурентные политические выборы. В этом контексте мы обеспокоены недавними действиями против Виктора Бабарико и призываем к полному соблюдению законности и прозрачному расследованию", - говорится в заявлении главы представительства Евросоюза в Минске Дирка Шубеля.

Шубель также отметил, что рассчитывает на расследование правоохранительными органами страны телефонных угроз, поступивших в адрес потенциального кандидата в президенты Светланы Тихановской.

"Мы обеспокоены сообщениями о случаях жестокого обращения милиции и плохих условиях содержания лиц, осужденных за участие в мирных протестах в период с 6 мая по 10 июня. Продолжаем призывать белорусские власти немедленно освободить всех произвольно задержанных активистов и полностью соблюдать свои международные обязательства по Конвенции ООН против пыток, участником которой является Беларусь", - добавил глава представительства ЕС.

Он подчеркнул, что такие шаги способствовали бы демократическому развитию Беларуси и укрепляли бы ее суверенитет и независимость.

"Как было сказано в совместном заявлении ЕС, Великобритании и США две недели назад, опираясь на позитивное сотрудничество последних трех лет, проведение этих выборов станет ключевым элементом дальнейшего развития отношений ЕС и Беларуси", - резюмировал Шубель.


В начале июня США, ЕС и Великобритания выступили с совместным заявлением, в котором призвали Минск обеспечить проведение мирных и свободных выборов президента.

В заявление подчеркивалось, что "наличие ощутимых шагов, предпринимаемых Беларусью для обеспечения уважения всеобщих фундаментальных свобод, принципа верховенства закона и прав человека, останется ключевым фактором при формировании нашей будущей политики в отношении Беларуси".

Как сообщалось, на прошлой неделе Комитет государственного контроля (КГК) Беларуси сообщил о возбуждении ряда уголовных дел в отношении лиц, связанных с Белгазпромбанком. Банком до мая текущего года руководил Виктор Бабарико, который выдвигается на пост президента республики.

В минувший вторник, претендующая на пост главы государства Светлана Тихановская заявила, что ей поступили угрозы в адрес ее детей. По словам участницы избирательной гонки, ей позвонил неизвестный с угрозами в адрес ее детей и потребовал сняться с выборов.

Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа.
По мат. "Интерфакс"
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