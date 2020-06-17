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По всей Беларуси избиркомы запрещают наблюдателям следить за проверкой подписей

Территориальные избирательные комиссии по всей Беларуси отклоняют заявления наблюдателей кампании «Правозащитники за свободные выборы» в праве осуществлять наблюдение за проверкой подлинности представленных претендентами в кандидаты в президенты подписей.


Как сообщает правозащитный центр «Весна», председатели окружных комиссий ссылаются на Избирательный кодекс и утверждают, что подписи будут проверены «в рабочем порядке», а не на заседаниях окружных комиссий.

При этом, согласно статье 37 Избирательного кодекса, не предусматривается иных форм работы избирательной комиссии кроме как заседаний.
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