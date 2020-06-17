По всей Беларуси избиркомы запрещают наблюдателям следить за проверкой подписей

Территориальные избирательные комиссии по всей Беларуси отклоняют заявления наблюдателей кампании «Правозащитники за свободные выборы» в праве осуществлять наблюдение за проверкой подлинности представленных претендентами в кандидаты в президенты подписей.