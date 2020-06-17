- Команда «Огонь!»





Огонь наш друг. Обогреет, поможет приготовить еду, приручить металл и стекло. Огонь души человека – наш друг. Любит, радует, нежит, заряжает, создаёт уют и комфорт. Огонь предпринимательского духа – наш друг. Будит, креативит, производит и обогащает. Огонь желаний потребителя – наш друг. Поощряет качество, благоволит честным, делится с высокотехнологичным, лоялен к своим по духу и крови.





Огонь сердца гражданина – наш друг. Защищает, сострадает, очищает, бережёт память о прошлом, приближает мечты о будущем. Огонь человека в погонах/мантии – наш друг. Охраняет от Зла, судит справедливо, наказывает беспристрастно, бережёт невинных.





Огонь не всегда наш друг. Огонь – стихия. Она не терпит панибратства, снисхождения и невежества. С огнём глупые шутки плохи. Можно наделать беды, накликать горе. Огонь требует внимания, умения и осторожности. Огонь помогает приготовить кулинарные шедевры, но может сжечь печь и дом дотла. Огонь человека восхищает страстью, но может жечь калёных железом слова и дела, превращая отношения в пепелище. Огонь производителя превращает в опасное животное жадности и зависти, если сделать его монополистом и поставить над законом честной конкуренции. Огонь потребителя никогда не разгорится, его держать его в грязную печурке советской торговли дефицита и блата. Огонь гражданина в авторитарном режиме коптит воздух, тлеет, но не греет, имитирует жизнь, потакает Левиафану. Огонь Государя и его слуг в погонах испепеляет, обжигает, ограждает людей мощным firewall-ом от правды, справедливости и созидания.









Белорусские власти играют с огнём. Несколько лет назад в хламе белорусской системы Совок/Госплан появилось небольшое пламя. Недовольны были предприниматели, убеждённые сторонники политических, гражданских и экономических свобод. Они показывали всем вопиющие факты лжи, коррупции, некомпетентности власти. Большинство не слушало и не слышало. За рамками своих кухонь, в коленно-локтевой позе на даче/огороде, из приятного далёка египетских/турецких курортов хлам модели Совок/Госплан казался своеобразной стройкой. Пусть не совсем современной, неказистой, но своей. Было, что есть, на что одеваться и даже иногда отдыхать. Чарка, шкварка и подержанная иномарка – вот куда был направлен огонь беларусов.





Время шло. Власть наглела, богатела, продолжала презирать небольшой костёр людского недовольства. Корона-кризис подлил масла в огонь. Рецессия экономики разожгла деструктивные страсти. Ложь, грубость, хамство и безнаказанное самолюбование во время президентской кампании взорвали оковы – и огнь вырвался наружу.

Страсти кипят. Гнев бурлит. Негодование искрит. Огонь гражданина, предпринимателя, учителя, врача, рабочего, пенсионера и даже многих госслужащих полыхает. Жареным запахло. Удушливо стало. Традиционный пожарный в виде Кремля также сменил милость на гнев. Совсем невтерпёж. Со всех сторон. А огонь полыхает. Огонь пожирает слабые остатки фейка стабильности и миража благополучия.





Опасный огонь потушить можно – добрым словом, культурой диалога, отказом от кулачных боёв. Гордыня мешает. Тщеславие не пускает. Гнев разум застилает. Страх волю запирает. Поэтому вокруг полыхает. Не до созидания. Не до инвестиций. Не до стратегии развития. Власти с глазами навыкат готовы отдать приказ «Огонь!» Люди с огнём в глазах готовы… Вот неясно, на что готовы люди. Скорее всего, спрятать свой огонь разума, души и сердца – и вывезти его в безопасное, благополучное место. Чтобы там строить свой Дом с нуля. Пусть белорусский Левиафан сам прозябает на пепелище…





Возможно, случится чудо. Люди направят свой огонь на очищение своей родной земли. Впервые за много столетий...