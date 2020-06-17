Владимир Неронский (справа) в суде / TUT.by​





Как сообщает Радио Свобода , его обвиняют в нарушении трех статей Уголовного кодекса. В чем именно, родственники еще не знают. Сейчас проводятся следственные действия.





Неронский — блогер, автор YouTube-канала "Слуцк для жизни". С начала мая он был под административным арестом за "организацию несанкционированного мероприятия" (встречи со зрителями канала "Страна для жизни") — после окончания срока отбывания наказания добавлялся новый срок. 12 июня его перевели из Слуцка в изолятор временного содержания на Окрестина в столице. У Неронского трое несовершеннолетних детей. Недавно ему разрешили встретиться с женой и ребенком. По словам жены, у мужа ухудшилось здоровье: стало плохо с легкими и сердцем, кроме того, у него был нервный срыв.









Не исключено, что Владимир Неронский может стать очередным фигурантом уголовного дела, по которому проходят Сергей Тихановский и группа его соратников. Их обвиняют в "организации и подготовке групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок".