



О том, что в отношении него возбуждено новое уголовное дело, стало известно во вторник. Речь о статье УК "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав...", передает "Еврорадио"





"Инициатором одного заявления в отношении Тихановского была и я, — говорит Ермошина. — Это связано с тем, что эта группа вела себя непотребно".





По словам председателя ЦИК, "группа Тихановского стремились расшатать ситуацию, использовала сбор подписей, направив его на смену власти". Журналист отреагировала на ее слова: "Смена власти, наверное, нормально для времени выборов". "Нет, не нормально, — говорит Лидия Ермошина. — Выборы — это конституционный переход власти, но не насильственная смена".





Сергей Тихановский с 29 мая находится за решеткой. Его задержали после провокации в Гродно и привезли в Минск. Сейчас он в СИЗО № 1. Было возбуждено уголовное дело по факту "организации и подготовки групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок".