Независимые профсоюзы требуют восстановить учительницу, уволенную за стихотворение о Коле Лукашенко
Белорусский конгресс демократических профсоюзов направил письмо в поддержку Анны Северинец.
Председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук направил письмо к Михаилу Орде, председателю Федерации профсоюзов Беларуси, передает "Белсат".
Анна Северинец. Фото со страницы в Facebook
Ярошук подчеркнул, что не продлевать контракт Анне Северинец не имели права из-за соглашениями между Министерством образования и науки и белорусским профессиональным союзом работников образования и науки.
«Теперь слово за вами, Михаил Сергеевич! Пора показать, что профсоюз и подписанные документы стоят гораздо больше, чем бумага, на которой они написаны», – с такими словами обращаются авторы письма.
Они требуют восстановить Анну Северинец в смолевичской гимназии и отмечают, что учительница неоднократно была признана учителем года, а ее ученики показывали значительные академические успехи.
Напомним, что учительнице русского языка Анне Северинец не продлили контракт, так как та написала стихотворение о Коле Лукашенко. Позже министр образования Игорь Карпенко подтвердил политический характер дела.
КТ/ИР belsat.eu
11:30 17/06/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение