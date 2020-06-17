Посол ЕС в Беларуси обеспокоен действиями против Бабарико

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY





Он считает, что крайне важно, чтобы власти Беларуси обеспечили условия, в которых было бы возможно конструктивное и конкурентное политическое соперничество:





— В этом отношении мы обеспокоены недавними действиями, предпринятыми против Виктора Бабарико, и призываем к полному соблюдению законности и прозрачному расследованию. Надеюсь также, что правоохранительные органы расследуют анонимные телефонные угрозы, поступившие в адрес потенциального кандидата, Светланы Тихановской, и привлекут виновных к ответственности.





Дирк Шубель обеспокоен и сообщениями о случаях жестокого обращения со стороны сил правопорядка, а также о плохих условиях содержания лиц, арестованных за участие в мирных акциях протеста в период с 6 мая по 10 июня.









Он призывает власти Беларуси немедленно освободить всех произвольно задержанных активистов и полностью соблюдать свои международные обязательства по Конвенции ООН против пыток, участником которой является Беларусь:





— Такие шаги будут способствовать демократическому развитию Беларуси и укреплению ее суверенитета и независимости. Как отмечалось в совместном заявлении ЕС, Великобритании и США две недели назад, с опорой на положительный опыт сотрудничества на протяжении последних трех лет, то, как пройдут эти выборы, будет иметь ключевое значение для дальнейшего развития отношений между ЕС и Беларусью.