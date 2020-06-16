



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Как стало известно ранее, в Белгазпромбанке были задержаны «люди из старой гвардии». Это зампреды Сергей Шабан (курирует казначейство и управление финансовых институтов), Александр Ильясюк (курирует юридическое управление, служба безопасности, управление по работе с проблемными активами и региональные сети банка) и Дмитрий Кузьмич (курирует департаменты кредитования и инвестиций и корпоративного бизнеса), а также главный бухгалтер Наталья Дылевская.





Вероятно, задержан и. о. председателя правления Белгазпромбанка Кирилл Бадей, занявший эту должность после того, как Виктор Бабарико, руководивший банком 20 лет, решил участвовать в президентских выборах. Его отец Георгий Бадей, почетный председатель правления Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора Кунявского, рассказал, что в последний раз разговаривал с сыном в воскресенье, а с понедельника его телефон был недоступен. Георгий Бадей предполагает, что его сын может быть задержан. Информацию о задержании Кирилла Бадея FINANCE.TUT.BY подтвердил еще один источник.





Кроме того, задержан бывший первый заместитель председателя правления Белгазпромбанка Алексей Задойко. По нашим данным, он находится в статусе подозреваемого. FINANCE.TUT.BY пообщался с несколькими адвокатами, которые работают с задержанными по «делу Белгазпромбанка», однако все они отказались от комментариев в связи с подпиской о неразглашении.





В пятницу, 12 июня, был задержан глава отделения Белгазпромбанка в Могилеве Сергей Кармызов. Против него возбуждено уголовное дело, его обвиняют в хищении в особо крупном размере. В тот же день был задержан координатор инициативной группы Виктора Бабарико по Могилевской области Владимир Дударев, который до октября 2019 года был заместителем мэра Могилева.





Также задержана близкий друг семьи Бабарико и член его инициативной группы Светлана Купреева. Она находится в СИЗО КГБ, у нее дома прошел обыск, имущество было описано и арестовано. По словам Виктора Бабарико, Купреева никогда не работала ни в Белгазпромбанке, ни в компаниях «ПриватЛизинг», «Кампари» или «Кентавр». В штабе Бабарико говорят, что она является не единственной задержанной, однако о других рассказывать не стали.





Помимо сотрудников Белгазпромбанка также были задержаны сотрудники компаний, которые связывают с Виктором Бабарико. Как сообщил источник FINANCE.TUT.BY, задержаны почти все акционеры компании «ПриватЛизинг». Это Андрей Харланович (директор «ПриватЛизинга», ему принадлежат 19% акций компании), Сергей Добролет (бывший заместитель председателя правления Белгазпромбанка, владеет 15% акций), Алексей Геращенко (ему тоже принадлежат 19% акций). Еще один акционер «ПриватЛизинга» и бывший сотрудник юридического отдела Белгазпромбанка Антон Морозов сейчас на свободе, его «оставили управлять компанией». Его статус в этом деле нам выяснить не удалось.









Также среди задержанных — председатель наблюдательного совета страховой компании «Кентавр» Ольга Радецкая, которая работала в «ПриватЛизинге». О ее задержании нам сообщили несколько источников.





По данным nn.by, среди задержанных также есть акционер латвийской компании «Алди Проджектс» Дмитрий Шевчук, который работал в юридическом отделе Белгазпромбанка, а также Владимир Дрозд, Дмитрий Жердецкий и Юлия Ушакова. Выяснить что-либо об этих людях нам не удалось.





Что сейчас происходит с Белгазпромбанком

С 15 июня в Белгазпромбанке по решению Нацбанка была введена временная администрация по управлению банком. Это решение было принято «в целях защиты интересов вкладчиков и кредиторов Белгазпромбанка, недопущения ухудшения его финансового состояния». Временную администрацию возглавила экс-глава Нацбанка Надежда Ермакова. Полномочия правления ОАО «Белгазпромбанк» на период действия временной администрации по управлению банком приостановлены.





Российские акционеры Белгазпромбанка — Газпромбанк и контролирующий его «Газпром» — выпустили совместное заявление, в котором обвинили Нацбанк Беларуси в «незаконных действиях по назначению и. о. председателя правления и и. о. заместителя председателя правления» в Белгазпромбанке. «Указанные действия совершены с грубым нарушением законодательства Республики Беларусь и Договора о Евразийском экономическом союзе», — говорится в заявлении.





Экс-председатель правления Белгазпромбанка и кандидат в кандидаты в президенты Виктор Бабарико сравнил вмешательство государства в дела банка с рейдерским захватом.

