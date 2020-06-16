На Сергея Тихановского завели новое уголовное дело

Сергей Тихановский / Еврорадио​





Речь идёт о статье 191-й УК "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав...". Тихановскому грозят общественные работы, или штраф, или исправительные работы — до 2 лет, или ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на те же три года.





Тихановский с 29 мая находится за решёткой — его задержали после провокации в Гродно и привезли в Минск. Было возбуждено уголовное дело по факту "организации и подготовки групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок".









16 июня жена Сергея Тихановского Светлана Тихоновская заявила, что она получает угрозы — её заставляют сняться с президентской гонки. Однако она решила не сниматься. "Только так я могу помочь мужу", — заявила потенциальный кандидат в президенты Беларуси.