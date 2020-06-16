Лукашенко передал Зеленскому белорусские вышиванки





Об этом сообщается на сайте белорусского посольства по результатам встречи посла с заместителем руководителя ОП Украины Игорем Жовквой.





“Украинской стороне передано приглашение Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко в адрес Президента Украины В.А. Зеленского посетить Беларусь с официальным визитом в 2020 году и принять участие в III Форуме регионов”, - отмечается в сообщении.





В ходе встречи для Зеленского и его супруги были переданы белорусские вышиванки как ответный подарок от Президента Беларуси.





“В направленном по этому случаю послании в адрес Президента Украины глава белорусского государства с теплотой отметил, что белорусская вышивная рубашка “подчеркивает и особенность, и культурную взаимосвязь и близость наших народов”, а также пожелал, чтобы эта вышиванка стала “оберегом и знаком глубокой дружбы между беларусами и украинцами”, - сообщили в посольстве.







