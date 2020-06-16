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Лукашенко передал Зеленскому белорусские вышиванки

Посол Беларусь в Украине Игорь Сокол от Президента своей страны Александра Лукашенка передал Президенту Владимиру Зеленскому белорусские вышиванки и приглашение посетить Беларусь с визитом на Форум регионов.


Об этом сообщается на сайте белорусского посольства по результатам встречи посла с заместителем руководителя ОП Украины Игорем Жовквой.

“Украинской стороне передано приглашение Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко в адрес Президента Украины В.А. Зеленского посетить Беларусь с официальным визитом в 2020 году и принять участие в III Форуме регионов”, - отмечается в сообщении.

В ходе встречи для Зеленского и его супруги были переданы белорусские вышиванки как ответный подарок от Президента Беларуси.

“В направленном по этому случаю послании в адрес Президента Украины глава белорусского государства с теплотой отметил, что белорусская вышивная рубашка “подчеркивает и особенность, и культурную взаимосвязь и близость наших народов”, а также пожелал, чтобы эта вышиванка стала “оберегом и знаком глубокой дружбы между беларусами и украинцами”, - сообщили в посольстве.


В ходе встречи также были обсуждены вопросы состояния и перспектив развития белорусско-украинского сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, подготовка к III Форуму регионов Беларуси и Украины, который пройдет в октябре в городе Гродно.

Кроме того, стороны обсудили итоги реализации договоренностей на высшем уровне по результатам встречи Президентов Украины и Беларуси в Житомире 4 октября 2019 года.

Как сообщалось, осенью 2019 года Зеленский и Лукашенко провели первую встречу в рамках второго Форума регионов двух стран, который прошел в Житомире.
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