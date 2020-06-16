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В Пуховичском районе задержали брестского блогера Сергея Петрухина

16 июня задержали автора YouTube-канала «Народный репортер» Сергея Петрухина, сообщил TUT.BY правозащитник Владимир Величкин.

Сергей Петрухин на фото в центре

Сергея задержали около 14.30 в деревне Остров Пуховичского района, где он гостил у знакомой.

Связаться с задержанным TUT.BY не удалось. Его мобильный телефон не отвечает.

По мнению Владимира Величкина, задержание Сергея может быть связано с тем, что он не отбыл 15 суток ареста, которые ему назначил суд еще 11 мая за участие в несанкционированной акции против аккумуляторного завода 19 апреля. В тот же день из ИВС Ленинского РОВД его увезли в больницу с подозрением на коронавирус. Тест подтвердился, и блогер проходил лечение в стационаре. Выписали его в конце мая.

Напомним, днем ранее в Бресте задержали соратника Сергея Петрухина Александра Кабанова, который является пресс-секретарем инициативной группы претендента на пост президента Светланы Тихановской.
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