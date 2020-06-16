В Пуховичском районе задержали брестского блогера Сергея Петрухина

Сергей Петрухин на фото в центре





Сергея задержали около 14.30 в деревне Остров Пуховичского района, где он гостил у знакомой.





Связаться с задержанным TUT.BY не удалось. Его мобильный телефон не отвечает.





По мнению Владимира Величкина, задержание Сергея может быть связано с тем, что он не отбыл 15 суток ареста, которые ему назначил суд еще 11 мая за участие в несанкционированной акции против аккумуляторного завода 19 апреля. В тот же день из ИВС Ленинского РОВД его увезли в больницу с подозрением на коронавирус. Тест подтвердился, и блогер проходил лечение в стационаре. Выписали его в конце мая.





Напомним, днем ранее в Бресте задержали соратника Сергея Петрухина Александра Кабанова, который является пресс-секретарем инициативной группы претендента на пост президента Светланы Тихановской.

