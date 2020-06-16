«Не подпишусь за Лукашенко даже за миллион»

Минчане, которые совсем недавно успели снять видео, как ходят по городу и собирают подписи за выдвижение действующего президента на шестой срок, опять взялись за старое. Они выпустили новый ролик на ту же тему. Но только на сей раз парни гуляли по Зыбицкой – и уже здесь со скрытой камерой приставали к людям с просьбами подписаться за Лукашенко, пишет kyky.org.





Как бы убедительно парни ни призывали поддержать Лукашенко, подавляющее большинство прохожих (свыше 80%) наотрез отказалось оставлять подписи. Люди объяснили это по-разному. Кто-то признался, что не сделает этого «даже за миллион».



