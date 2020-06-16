"После 26 лет у власти угрозой становятся все"

Михаил Гуревич считает, что Беларусь оказалась втянута в битву за влияние, и для Александра Лукашенко врагами стали даже близкие союзники. Источники издания также отмечают, что один из соперников Александра Лукашенко обсуждал свое выдвижение с официальными лицами из России. Однако Кремль вмешательство в белорусские выборы опровергал. Обозреватель “ Ъ FM считает, что Беларусь оказалась втянута в битву за влияние, и дляврагами стали даже близкие союзники.





Сообщения о вмешательстве российских интересантов в избирательные кампании разных стран стало настолько привычным штампом, что теперь без российского участия, кажется, и выборы-то невозможны.





Не только в Европе или США, но, конечно, и под боком, в братской Беларуси. Причем в отличие от стран Запада, белорусской стабильности угрожают не хакеры, а некие российские олигархи, которые, по словам Лукашенко, финансируют радикальную оппозицию и по итогам президентского голосования 9 августа планируют устроить в Минске майдан.





Понятно, что все эти заявления — не более чем предвыборная риторика, однако проблема действительно существует. Открытой социологии по рейтингам кандидатов в Беларуси нет, но, судя по данным интернет-опросов, Батьку поддерживает менее 10% избирателей, и вопрос только в том, что объединяющей всех альтернативы в стране пока нет.





Вот и Россия в такой же ситуации. Александр Григорьевич, может, и не слишком устраивает Кремль, но удобней его на горизонте кандидатуры не просматривается. Остальные участники забега куда менее склонны говорить о славянском союзе и анонсируют движение в сторону Европы.





Да и в целом стратегия бесконечного удержания власти ради власти куда понятнее и роднее амбиций новых лидеров. Менять знакомое шило на неизвестное мыло на Старой площади не принято, а участвовать в организации майдана и вовсе считается богохульством.





Москва, похоже, не хочет кардинальных изменений в "союзном государстве", но одновременно не желает и очередного триумфа бессменного правителя.





Поэтому если какое-то вмешательство с востока и искать, то не в оппозиции, а в ближайшем окружении соседского президента. Именно его действия, а точнее, бездействие угрожает белорусской стабильности больше любой активности оппонентов.





Результат меньше привычных 75% способен породить лишние сомнения в умах избирателей, и, как следствие, поставить Лукашенко в куда большую зависимость от главного внешнеполитического партнера, чем сегодня.





Причем на этот раз Россия вряд ли удовлетворится обычным признанием в вечной любви и потребует каких-то реальных действий, что, в свою очередь, чревато бунтом среди национальных элит.









Во многом такая непрозрачность угроз и объясняет нынешние метания того, кто еще совсем недавно чуть ли не гордился своим титулом «последнего диктатора Европы».





С одной стороны, он говорит про русский след и инициирует обыски в банке, связанном с одним из кандидатов. А с другой, не спешит снимать никого с выборов, подтверждая, что все заявившиеся будут допущены к участию.





Потому что после 26 лет у власти угрозой становятся все — многолетние внешнеполитические союзники, подданные и, казалось бы, прикормленные элиты.