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Политзаключенный Иван Комар объявил голодовку

Как пишет "Новы час", анархист Иван Комар сообщил, что с 16 июня объявляет голодовку.

Политзаключенный Иван Комар объявил голодовку
Иван Комар и Никита Емельянов во время суда
Этим актом он "желает высказаться в поддержку Никиты Емельянова, а также всех без исключения политзаключенных Беларуси, в том числе и тех, кого вероломно приговорили к административным арестам и в этот самый момент подвергают пыткам".

О твердом намерении объявить голодовку Иван Комар сообщил своей подруге, пишет группа dissidentby.

29 мая Никита Емельянов был переведен на строгий режим тюремного заключения. 9 июня он этапирован в тюрьму №4 г. Могилева.

Напомним, 12 февраля 2020 года суд Советского района Минска осудил 19-летних анархистов Никиту Емельянова и Ивана Комара на семь лет лишения свободы каждого в колонии усиленного режима. 

Их осудили за две акции: Никита Емельянов бросил лампочку с красной краской в здание Мингорсуда, где в тот день должен был начаться суд на Дмитрием Полиенко. А позже дважды бросал "коктейль Молотова" в дверь изолятора на улице Володарского в Минске. Иван Комар в этот момент был в соседнем сквере. 


Свой поступок анархисты объяснили тем, что они выступают против преследования политических заключенных. Обоих признали виновными по трем статьям Уголовного кодекса: статья 341, часть 1 статьи 14, Часть 2 статьи 218, часть 2 статьи 295-3. 27 марта Минский городской суд изменил приговор суда Советского района: Емельянову – 4 года лишения свободы, Комару – 3 года 6 месяцев лишения свободы. 

Правозащитное сообщество признало Никиту Емельянова и Ивана Комара политическими заключенными.

Поддержать политзаключенных можно письмами и открытками:

Иван Комар: ул. Тимирязева. 1-я Заводская, д. 8, ПК-17, 213004 г. Шклов, Беларусь.

Никита Емельянов: Тюрьма №4, ул. Челюскинцев. Крупской, 99а, 212011 г. Могилев, Беларусь.
Источник: spring96.org
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