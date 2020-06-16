Женщины против Лукашенко. Что скажет генпрокурор?

Возмущение социал-демократок вызвало заявление Лукашенко, согласно которому «у нас Конституция не под женщину (президента - прим. БП), и у нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину».





Женщины считают подобные безобразные выпады «прямой дискриминацией по гендерному признаку».





Специально для генпрокурора женщины разъяснили: статья 8 Конституции признает приоритет общепризнанных принципов международного права, следовательно, РБ должна выполнять Конвенцию ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.





Статья 7 Конвенции предписывает всем государствам-участникам предпринимать меры по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.









Государство должно обеспечить равные права женщин (наравне с мужчинами) быть избранными во все публично избираемые учреждения, участвовать в формулировании и осуществлении политики правительства и занимать государственные должности.





Социал-демократки просят гепрокурора принять меры «по восстановлению наших прав и законных интересов гражданок, привлечь нарушителя к установленной законодательными актами ответственности».



