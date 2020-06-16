



«Только так я могу помочь мужу», — сказала журналистам потенциальный кандидат в президенты.





Сегодня Тихановская сдаёт подписи в администрации районов Гомеля.





Напомним, ранее жена гомельского блогера Сергея Тихановского рассказала о звонке с угрозами ей и её детям. По её словам, звонили с неизвестного номера с украинским кодом, когда она была уже у порога одной из администраций города.





Вчера Тихановская сообщила, что 100 тысяч подписей собраны. При этом, она сомневается, что успеет лично до установленного срока подать их в территориальные комиссии.