Не выборы - война. Женщины и политики требуют расследовать угрозы в адрес Светланы Тихановской
Вероника Цепкало, супруга претендента в президенты Валерия Цепкало, требует от правоохранительных органов расследовать факты угроз в адрес Светланы Тихановской и ее детей.
Видео обращения в правоохранительные органы появилось в соцсетях.
- Светлана, как мама, как женщина, я вас поддерживаю и нахожусь на вашей стороне. Сейчас я обращаюсь к правоохранительным органам нашей страны и прошу их помощи в расследовании этого вопиющего случая, - заявила Вероника Цепкало.
- Я понимаю ваше решение. Оно не подлежит оценке. Каждый нормальный человек в острой ситуации выберет благополучие своих близких и детей, - солидарна кандидат в президенты-2015 Татьяна Короткевич. - Именно поэтому Беларуси нужна сменяемость власти как гарантия того, чтобы никто не мог злоупотреблять ею.
«Светлана снялась из-за угроз в адрес ее семьи и детей. Кампания вместо выборов превращается в войну, где все средства хороши и зависят только от моральных и нравственных ограничений тех, кто их применяет», - написал претендент в президенты Андрей Дмитриев.
"Белорусский партизан"
15:58 16/06/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение