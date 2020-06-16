"Жить можно. Надо только чтобы побыстрее вышли все из этой пандемии. Потому что экономика экспортно ориентированная. Чем быстрее откроется мир после этой болезни, тем лучше будет для Беларуси", - подчеркнул Президент.





Что касается сельского хозяйства, Лукашенко констатировал, что погодные условия в нынешнем году пока складываются как нельзя лучше. "Я уже думаю, что, может быть, из-за пандемии, что меньше летать начали. Я помню только с детства такую погоду, когда грозы, хорошие дожди в это время", - отметил он.









"Это для сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности сырье - молоко, мясо будет. Это, конечно, большая удача", - считает он.