Приплыли! После 26 лет правления Лукашенко заявил, что в Беларуси "жить можно"
Во время визита в Гродно 16 июня Лукашенко заявил, что связывает возможности экономического развития страны с выходом мира из пандемии коронавируса.
«Жить можно. Нужно только, чтобы быстрее вышли все из этой пандемии. Потому что экономика экспортно ориентирована. Чем быстрее откроется мир после этой болезни, тем лучше будет для Беларуси», – цитирует Лукашенко БелТА
"Жить можно. Надо только чтобы побыстрее вышли все из этой пандемии. Потому что экономика экспортно ориентированная. Чем быстрее откроется мир после этой болезни, тем лучше будет для Беларуси", - подчеркнул Президент.
Что касается сельского хозяйства, Лукашенко констатировал, что погодные условия в нынешнем году пока складываются как нельзя лучше. "Я уже думаю, что, может быть, из-за пандемии, что меньше летать начали. Я помню только с детства такую погоду, когда грозы, хорошие дожди в это время", - отметил он.
"Это для сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности сырье - молоко, мясо будет. Это, конечно, большая удача", - считает он.
Он добавил, что теперь надо уделить внимание заготовке кормов, подготовиться к уборке хлебов и овощей.
Обращаясь к присутствовавшему председателю концерна "Белнефтехим" Андрею Рыбакову, Лукашенко сказал:
"Если он не подведет нас еще с углеводородами… Слава богу, и нефти хватает в мире - бери, не хочу. И цены приемлемые. И природного газа хватает уже, идет драка за премиальный европейский и наш рынок между основными игроками, поставляющими природный газ. И альтернатива есть, можно ее найти".
Только ищет он эту "альтернативу" уж очень много лет. И коль до сих пор никак не нашел, не пора ли уступить место другому?
14:37 16/06/2020
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