Владимир Непомнящих: Революция - это хорошее слово

— Молча выйти, даже без всяких лозунгов и призывов. Молча выйти и стоять, — так "кандидат протеста" Владимир Непомнящих представляет себе “Площадь-2020”.





Молчать — чтобы не спровоцировать силовиков на стрельбу, объясняет бывший оперуполномоченный, нынешний пенсионер и “кандидат протеста”. В программе “Кандиdating” на Еврорадио он говорит, что революция может произойти без крови. И вообще, революция — это прогресс, движение вперёд. А не что-то плохое, как нас хотят убедить.





“Площадь” — как в Армении

— Я, как кандидат протеста, стою в пикетах и призываю людей: если Лукашенко не снимет свою кандидатуру, а Ермошина не уйдёт в отставку — бойкотировать выборы, не ходить. Тем более сейчас есть уважительная причина — коронавирус.





А если выборы пройдут и народ поймёт, что это сфальсифицировано, надо идти на “Площадь”. Если нас выйдет мало — нас будут бить, как били в 2010 году. Но если много — я более чем уверен, что милиция встанет на сторону народа. Далеко не надо ходить: Армения — живой пример. Люди вышли, постояли неделю — власть сменилась без единого выстрела и без единой капли крови.





Люди копают картошку лопатами — это маразм

— Силовики же тоже из народа. У них что, жёны находятся в хороших условиях, дети? У них тоже дети думают, куда свинтить подальше — в Польшу ту же, Прибалтику, где лучшая жизнь. Что мы, не понимаем что ли, во что Александр Григорьевич за 26 лет превратил процветающую страну?





Я не утрирую — среди республик бывшего СССР Беларусь была на высоте: и потенциал, и технологии. А что сейчас? Сохранил на заводах токарные станки с 90-х, где руками надо гайки крутить. Картошку люди копают лопатами! Это маразм.





Тренером по хоккею

— После “Площади” найдутся активисты, грамотные люди: тот же Статкевич, Тихановский. Найдём, кого поставить руководить страной. Главное, чтобы Лукашенко ушёл в отставку. Предлагаю назначить его тренером сборной по хоккею — я не кровожадный. А то говорят, что Непомнящих тут крови хочет. Я крови не хочу.





Нигде не найти правды

— Я не богатый, не бедный — я нормальный. Мог бы сидеть, извиняюсь, ковыряться в носу и ни на что не обращать внимания. Но я не могу, когда мои соседи живут плохо. Поэтому делаю то, что в моих силах. Мне не стыдно детям смотреть в глаза, внукам и соседям. Да, я страдаю, да, мне и пальцы ломали, и шею выворачивали, и нигд правды не найти. Как можно жить в стране, где не найти правды?





Ну, сидите дома, ждите

— Если Лукашенко не будет добровольно уходить, я ни от кого не скрываю, что может быть кровь, но этой крови будет намного меньше, чем погибло людей за время его правления.





Может, и я погибну. А как по-другому? Ну, сидите дома, ждите, что Непомнящих со Статкевичем что-то сделают. Мы не сделаем. Я могу только рядом быть, с народом. Я лично это всё делаю для себя.





Даже называют пердуном

— Меня многие обвиняют, что я слишком старый [Владимир Непомнящих родился в 1952 году. — Еврорадио]. И даже называют пердуном. Но если бы я в этом возрасте попал “туда”, я бы при всём моём желании не сидел бы 26 лет. От силы посидел бы год и ушёл.





Но за этот год я бы отменил все декреты и указы, делающие белорусский народ рабами, вернул бы Конституцию 1994 года и доработал бы её в соответствии с нынешним временем, разогнал бы теперешний парламент, открыл бы архивы, упразднил бы должность президента.





ОМОН, который избивает людей, КГБ, которое направляет на это, признал бы преступными организациями. А работников судов, прокуратур — участниками преступных организаций, и в отношении них провёл бы люстрацию.





Все чиновники, единожды соврамши, должны были бы уйти в отставку.





Революция — это хорошее слово

— Я ни разу не сказал, что хочу пролить кровь. Если кто и прольёт кровь — то это Лукашенко. А революция — это хорошее слово. Это прогресс, движение вперёд. А нам вбивают в мозги, что это плохо.





Соглашусь, но не пожму руку

— Если выборы пройдут честно, я не пожму руку Лукашенко. Но соглашусь с тем, что случилось. Скажу: да, он победил, вопросов нет. Руки я ему не подам, потому что я его не уважаю и сейчас коронавирус.





Но тогда и “Площадь” будет не нужна. Я поднимусь на трибуну и скажу: простите, что оторвал вас от работы. Идите по домам.















