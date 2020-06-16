Анна Канопацкая — о своих 100 тысячах подписей: я не брутальный олень









По словам экс-депутата, ее команда собрала более 110 тысяч подписей. Для регистрации кандидатом в президенты требуется минимум 100 тысяч подписей.





"Пока видим, что будет немного больше 110 000, но этого и достаточно для прохождения в следующий этап. Мне хватает. Я — не брутальный олень, который потрясает россыпью из сотен тысяч подписей на ветвистых рогах, пытаясь запугать ими еще более матерого. Хотя жизнь подбрасывает неожиданные приятные сюрпризы", — написала Канопацкая.





Она заявила, что считает своими соратниками те политические силы, "для которых белорусская государственность жива всегда и не берется под сомнение, национальное самосознание — превыше всего, а европейская самоидентификация — базовый жизненный принцип".





Не удержалась Канопацкая и от очередной шпильки в адрес экс-руководителя "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико:





"А также дадим отпор ползучей гибридной агрессии реакционных сил соседнего государства, которые под личиной "милого барина" пытаются навязать нам газпромовского ставленника и ради этого хитростью, обманом, деньгами и современными информационными технологиями затащили в свои грязные политические интриги некоторую часть креативной и мелкобуржуазной прослойки активного населения нашей страны. Угроза потерять нашу государственность и превратиться в деградирующий окраинный регион устаревшей империи — намного худший вариант, который нас мог бы ожидать. Но этого не будет!"





Экс-депутат заявляет, что победу на нынешних выборах "одержит европейскоориентированная женщина-белоруска, последовательная противница как действующей власти, так и ее заклятых кремлевских друзей".





Ранее в СМИ появлялись анонимные сведения из штаба Канопацкой, будто ее команда собрала только 10 тысяч подписей. Однако претендентка на президентское кресло отвергла эти заявления.