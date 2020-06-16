КНДР пригрозила Южной Корее военными действиями









Об этом пишет северокорейская газета "Нодон синмун".





Издание осудило Сеул за недостаточные усилия для остановки рассылки таких листовок активистами, тем самым спровоцировав "худшую в истории" напряженность на Корейском полуострове.





"Безжалостные ответные действия будут продолжаться. Наша непобедимая революционная мощная армия отомстит за наш народ, который стал злее, чем когда-либо", - говорится в публикации.





Данный материал был опубликован в день 20-й годовщины декларации, которая была принята 15 июня 2000 года во время первого в истории межкорейского саммита между тогдашним президентом Ким Дэ Чжуном и северокорейским лидером Ким Чен Иром в Пхеньяне.